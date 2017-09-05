مهاجم زامبي جديد بالوداد

يسعى نادي الوداد الرياضي إلى تعزيز هجومه بلاعب إفريقي جديد حيث أنه من المنتظر ان يلتحق مهاجم ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺰﺍﻣﺒﻲ بودي ﻣﻮﻳﻼ ، بتداريب نادي الوداد الرياضي خلال هذا الأسبوع، وذلك مباشرة بعد مواجهة منتخب بلاده للمنتخب الجزائري. وسجل مويلا هدفين في مرمى الجزائر يوم الخميس الماضي.



مويلا يبلغ من العمر 33 سنة، طوله 1,77 متر ويلعب برجله اليمنى. وحاليا يمارس بﻔﺮﻳﻖ ﺑﻼﺗﻴﻨﻮﻡ ﺳﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ إفريقي، وسبق له أن لعب لعدة أندية بالدوري السويدي.



وإذا تمت الصفقة فمن المنتظر أن يتخلى الوداد عن أحد لاعبيه الافارقة ومن المرجح أن يكون اللاعب المتخلى عنه هو شيسوم شيكاتارا لعدم رضا المدرب الحسين عموتة عن مردوده.

شاهد أهداف مويلا في مرمى الجزائر

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