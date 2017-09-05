برنامج مباريات الدورة 1 من البطولة الوطنية موسم 2017-2018
أولمبيك أسفيأولمبيك خريبكةاتحاد طنجة

برنامج مباريات الدورة 1 من البطولة الوطنية موسم 2017-2018

journaliste 2

ستنطلق البطولة الوطنية المغبرية لكرة القدم اتصالات المغرب بدورتها الأولى نهاية الأسبوع الحالي. وستعرف الدورة مواجهة قوية بين البطلين الأخيرين الوداد البيضاوي والفتح الرباطي، كما ستعرف مواجهة قوية أخرى بين أولمبيك خريبكة والرجاء البيضاوي.

برنامج المباريات الكامل

الراسينغ البيضاوي الكوكب المراكشي الجمعة 08 شتنبر 2017 17h00
الجيش الملكي نادي سريع وادي زم الجمعة 08 شتنبر 2017 19h00
نهضة بركان إتحاد طنجة السبت 09 شتنبر 2017 16h00
شباب الريف الحسيمي حسنية أكادير السبت 09 شتنبر 2017 16h00
الدفاع الحسني الجديدي شباب أطلس خنيفرة السبت 09 شتنبر 2017 19h00
أولمبيك خريبكة الرجاء الرياضي الأحد 10 شتنبر 2017 16h00
المغرب التطواني أولمبيك آسفي الأحد 10 شتنبر 2017 16h00
الوداد الرياضي الفتح الرباطي الأحد 10 شتنبر 2017 20h30
...

مؤلف

جميع المشاركات

قد يعجبك ايضا أكثر من مؤلف

تعليقات

Loading...