برنامج مباريات الدورة 1 من البطولة الوطنية موسم 2017-2018

ستنطلق البطولة الوطنية المغبرية لكرة القدم اتصالات المغرب بدورتها الأولى نهاية الأسبوع الحالي. وستعرف الدورة مواجهة قوية بين البطلين الأخيرين الوداد البيضاوي والفتح الرباطي، كما ستعرف مواجهة قوية أخرى بين أولمبيك خريبكة والرجاء البيضاوي.

برنامج المباريات الكامل

الراسينغ البيضاوي الكوكب المراكشي الجمعة 08 شتنبر 2017 17h00 الجيش الملكي نادي سريع وادي زم الجمعة 08 شتنبر 2017 19h00 نهضة بركان إتحاد طنجة السبت 09 شتنبر 2017 16h00 شباب الريف الحسيمي حسنية أكادير السبت 09 شتنبر 2017 16h00 الدفاع الحسني الجديدي شباب أطلس خنيفرة السبت 09 شتنبر 2017 19h00 أولمبيك خريبكة الرجاء الرياضي الأحد 10 شتنبر 2017 16h00 المغرب التطواني أولمبيك آسفي الأحد 10 شتنبر 2017 16h00 الوداد الرياضي الفتح الرباطي الأحد 10 شتنبر 2017 20h30

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