برنامج مباريات الدورة 1 من البطولة الوطنية موسم 2017-2018
ستنطلق البطولة الوطنية المغبرية لكرة القدم اتصالات المغرب بدورتها الأولى نهاية الأسبوع الحالي. وستعرف الدورة مواجهة قوية بين البطلين الأخيرين الوداد البيضاوي والفتح الرباطي، كما ستعرف مواجهة قوية أخرى بين أولمبيك خريبكة والرجاء البيضاوي.
برنامج المباريات الكامل
|الراسينغ البيضاوي
|الكوكب المراكشي
|الجمعة 08 شتنبر 2017
|17h00
|الجيش الملكي
|نادي سريع وادي زم
|الجمعة 08 شتنبر 2017
|19h00
|نهضة بركان
|إتحاد طنجة
|السبت 09 شتنبر 2017
|16h00
|شباب الريف الحسيمي
|حسنية أكادير
|السبت 09 شتنبر 2017
|16h00
|الدفاع الحسني الجديدي
|شباب أطلس خنيفرة
|السبت 09 شتنبر 2017
|19h00
|أولمبيك خريبكة
|الرجاء الرياضي
|الأحد 10 شتنبر 2017
|16h00
|المغرب التطواني
|أولمبيك آسفي
|الأحد 10 شتنبر 2017
|16h00
|الوداد الرياضي
|الفتح الرباطي
|الأحد 10 شتنبر 2017
|20h30
...
تعليقات