ترتيب مجموعة المغرب والمباريات المتبقية

بعد فوز الغابون على الكوت ديفوار خارج الميدان، كبرت آمال المغرب في التأهل لكأس العالم موسكو 2018، وكان على المغرب الفوز في مباراته ضد مالي من أجل الإقتراب اكثر إلى الحلم الذي لم يتحقق منذ مونديال 1998. لكن المنتخب المغربي خيب الآمال واكتفى بتعادل سلبي في مباراة عرفت تضييع فرص لا تضيع في مثل هذه المبارايات منها ضربة جراء بواسطة نجم اجاكس امستردام حكيم زياش.

نتائج اليوم أحيت فرص الغابون في التأهل لتشتد المنافسة في المبارتين المتبقيتين بين المغرب والكوت ديفوار والغابون، بينما تأزمت وضعيت مالي من أجل التأهل.

الترتيب بعد الجولة الرابعة:

ساحل العاج 7 ن المغرب 6 ن الغابون 5 ن مالي 2 ن

المباريات المتبقية

المغرب – الغابون: 7 أكتوبر 2017

ساحل – المغرب:6 نوفمبر 2017

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