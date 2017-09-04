انتهى الميركاتو الصيفي لموسم 2017-2018 في جميع الدوريات الأوروبية يوم الجمعة 1 شتنبر. وشهدت سوق الانتقالات العديد من الصفقات بمبالغ غير مسبوقة أهمها الصفقة التاريخية التي انتقل بموجبها نايمار من نادي برشلونة الإسباني إلى باري يان جرمان الفرنسي بمبلغ 222 مليون يورو. ويوجد ضمن اللائحة صفقة أخرى تجاوزت حاجز 100 مليون يورو. كما يتواجد لاعب عربي وحيد ضمن اللائحة هو المصري محمد صلاح.

وهذه لائحة أغلى خمسة عشر صفقة لصيف 2017 كاملة

نيمار (222 مليون يورو): من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي (105 مليون): بوروسيا دورتموند إلى برشلونة روميلو لوكاكو (84 مليون): إيفرتون إلى مانشستر يونايتد ألفارو موراتا (65 مليون): ريال مدريد إلى تشيلسي بينجامين ميندي (57 مليون): موناكو إلى مانشستر سيتي ألكسندر لاكازيت (53 مليون): ليون إلى آرسنال كاييل ووكر (51 مليون): توتنهام إلى مانشستر سيتي خاميس رودريغيز (13 مليون، إعارة): من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ برناردو سيلفا (50 مليون): موناكو إلى مانشستر سيتي سيجوردسون (49 مليون): سوانزي سيتي إلى إيفرتون نيمانيا ماتيش (44 مليون): من شيلسي إلى مانشستر يونايتد ليوناردو بونوتشي (42 مليون): من يوفونتيس إلى ميلانو محمد صلاح (42 مليون): من روما إلى ليفربول كورونتان توليسو: (41 مليون): من ليون إلى بايرن ميونخ تييمووي باكايوكو (40 مليون): من موناكو إلى شيلسي

يجب الإشارة إلى أن صفقة كيليان مبابي والتي بلغت 180 مليون وانتقل اللاعب بموجبها من موناكو إلى باريس سان جيرمان لن تفعل إلا بعد أن ينتهي عقد الإعارة وبذلك ستكون ثاني أغلى صفقة بعد صفقة نيمار.

عملة الصفقات هي اليورو

أغلى 15 صفقة في الميركاتو الصيفي 2017 أغلى 15 صفقة في الميركاتو الصيفي 2017 100 100 % Awesome تقييمك للمقال

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